Prinsessen Irene en Margriet ’geschokt’ over woningbouwplan bos Soestdijk

Soestdijk - De prinsessen Irene en Margriet zijn verbijsterd over mogelijke woningbouw in het bos naast paleis Soestdijk. Dit heeft prinses Irene per mail geantwoord aan het Baarnse raadslid Kees Koudstaal (BOP). Koudstaal maakte dit woensdagavond bekend tijdens een gemeenteraadsvergadering over de toekomstplannen voor paleis Soestdijk.