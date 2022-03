VVD en D66: aanpak energierekening kan niet in een paar dagen

„Volgens mij gaat het niet over maanden, maar over weken”, zegt Hermans in het NOS radiodebat richting de gemeenteraadsverkiezingen. De VVD’er zegt dat haar partij de ’effecten wil dempen’ die de oorlog in Oekraïne op de energierekening. „Je moet zorgvuldig te werk gaan”, vindt Hermans. „Het is te gemakkelijk om hier te doen alsof het van de ene op de andere dag is geregeld. Maar dat betekent niet langdurig te werk gaan.”

Ook D66-fractieleider wijst erop dat de energieproblematiek misschien al langer speelde, maar de situatie sinds kort extra is veranderd. „Het is nog maar acht dagen geleden dat eerste bommen op Oekraïne zijn gevallen.”

’Miljarden op tafel’

Dat er kift zou zijn tussen coalitiepartijen nadat CDA-leider Hoekstra in deze krant zei dat de partijen ’terug naar de tekentafel’ moeten, maar dat volgens D66-leider Kaag ’niet de bedoeling is’, valt wat Paternotte betreft wel mee. Volgens hem is iedereen het er ook over eens dat er wat aan de energiekosten moet gebeuren, maar is dat niet zomaar geregeld. „We moeten niet doen alsof er een verschil van mening is als er niet binnen acht dagen miljarden op tafel liggen.”

Paternotte wijst ook op de ruim 3 miljard euro die het kabinet vorig jaar al uittrok om de uit de pan rijzende rekening te dempen. „Het probleem is dat er veel te weinig is gedaan”, vindt SP-leider Marijnissen op haar beurt. „Heel veel mensen kunnen de rekeningen niet meer betalen.” Dat ziet Paternotte ook: „Er zal nog meer geld nodig zijn.”