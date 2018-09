Duizenden toeristen vast door taxistaking Goa

Het is een chaos voor toeristen in Goa, een populaire vakantiebestemming aan de westkust van India. Duizenden vakantiegangers kunnen namelijk geen kant meer op omdat de taxichauffeurs in het gebied staken. Dat meldt het Indiase persbureau IANS dinsdag. De toeristen zijn gestrand op het vliegveld en op bus- en treinstations.