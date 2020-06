Volgende maand al testen met coronavaccin op mensen

„Ons bedrijf heeft zonet wereldwijd aangekondigd dat de eerste fase van de klinische studies van het kandidaatvaccin reeds in de tweede helft van juli zal kunnen starten”, meldt het Belgische Janssen Pharmaceutica in een persbericht. „Eerder werd aangekondigd dat deze ’first in human’-studies in september zouden starten, maar door de sterke resultaten van de preklinische fase en de positieve interacties met de gezondheidsautoriteiten kan de start van de klinische studie met 2 maanden vervroegd worden.”

De studies zullen plaatsvinden in de VS en België. Er wordt op in totaal 1.045 gezonde volwassen tussen 18 en 55 jaar en 65-plussers getest.

Megaproject

Het bedrijf kondigde eerder aan dat het tegen begin volgend jaar een vaccin tegen het coronavirus zou kunnen produceren. Dat onderzoek kost meer dan 1 miljard dollar, deels medegefinancierd door het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid. De bedoeling is om wereldwijd 1 miljard doses van het vaccin te verstrekken. Daarvoor wordt de productiecapaciteit opgeschaald, onder meer door een nieuwe Amerikaanse productielocatie in gebruik te nemen, meldt Nieuwsblad.