Haai aangespoeld op Vlieland

Natuurcentrum De Noordwester laat via Twitter weten dat het dier daar is opgevangen. De haai is gewond aan zijn neus en deskundigen van het Dolfinarium zijn benaderd om te adviseren over het revalidatieproces.

Zeldzaam

Haaien komen vanaf de jaren zestig nog maar zelden voor rondom de Nederlandse Waddeneilanden door het verdwijnen van leefgebieden voor ze. Dat ze op een Waddeneiland aanspoelen en nog leven is helemaal zeldzaam.

De natuurbeschermingsorganisatie Waddenvereniging liet in 2012 echter weten dat het vermoedelijk niet lang meer duurt voor er weer haaien zwemmen in de Waddenzee.

Volgens de organisatie wordt de gevlekte toonhaai de afgelopen jaren steeds noordelijker waargenomen. "En het lijkt erop dat de Waddenzee een aantrekkelijke omgeving voor de haai is", liet bioloog Wouter van der Heij destijds al weten.

Ongevaarlijk

Grote angst voor de haai, die anderhalve meter lang kan worden, is onnodig, vindt Van der Heij. "Het zijn echte bodembewoners die diepe plekken opzoeken en daar blijven. Ze hebben geen grote tanden en eten met name krabben en schelpdieren. Het beeld van een grote vin die het water doorklieft, zal dus niet snel voorkomen."