"Men is ziende blind en horende doof voor de grieven van de briefschrijvers, die vaak veel tijd en energie in hun artikelen steken. De eurofielen gaan gewoon hun gang en zijn gaandeweg bezig om ons geld over de balk te slingeren.

En de corruptie blijft een normale gang van zaken. Het meest recente voorbeeld komt uit De Telegraaf van maandag: vijf jaar lang heeft Karel Brus een royaal leventje kunnen leiden in Argentinië en Las Palmas van corrupt verkregen geld."

