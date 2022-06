Jongen (5) nog in ziekenhuis na mishandeling asielzoekerscentrum

Volgens Omroep West ligt het kind in een coma, maar dit kan de politie desgevraagd niet bevestigen.

De woordvoerder legt uit dat het politieonderzoek nog volop gaande is. Meerdere media schrijven over de mogelijke betrokkenheid van een minderjarige, maar hier worden geen uitspraken over gedaan. Wel kan de politie melden dat er geen aanwijzingen zijn dat de jongen ook misbruikt is.

In het azc in Katwijk wonen gezinnen die zijn uitgeprocedeerd. Er is plek voor 570 mensen. De bewoners zijn gehuisvest in de vroegere defensiegebouwen van het marinevliegkamp Valkenburg.