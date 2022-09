Boer in oog gestoken door stier met 15 centimeter lange hoorn

De Tiroler wilde de nog jonge stier - een Schotse Hooglander - van zijn moeder scheiden, maar kwam in het gedrang ongelukkig te vallen, zo schrijft de Oostenrijkse nieuwssite O24.at. Dat gebeurde zaterdag in de stal van zijn bedrijf in Obergrünau rond 19.30 uur, zo laat de regionale politie weten. De jonge stier prikte daarbij met zijn 15 centimeter lange hoorn de boer in het oog.

Over de ernst van het letsel is niet veel bekend, maar de ongelukkig veehouder moest wel met een helikopter naar een kliniek in Innsbrück worden gebracht.