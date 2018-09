Opnieuw 14 jaar cel voor dood snackbarhouder

Eerder veroordeelde de rechtbank de man eveneens tot 14 jaar. L. ontkende schuldig te zijn en ging tegen deze uitspraak in hoger beroep.

Het hof acht bewezen dat L. verantwoordelijk is voor de gewelddadige handelingen, waaraan de Amsterdamse snackbarhouder overleed. Diens lichaam werd in stukken gehakt. De lichaamsdelen werden later gevonden in een ondergrondse vuilcontainer.

De verdachte zou op de avond van 15 juli 2010 naar het Chinese afhaalcentrum van de 57-jarige Lam in Amsterdam-Noord zijn gegaan. Het is tijdens de zitting niet duidelijk geworden wat zich toen precies heeft afgespeeld. Ook de exacte doodsoorzaak is niet bekend. Wel zijn er veel bloedsporen gevonden in de snackbar en woning van het slachtoffer.

Het hof concludeert op basis van onderzoek en getuigenverklaringen dat L. de dader is. Enkele dagen na de dood had de verdachte een telefoon van Lam aan een kennis gegeven. Het hof hield bij de straf rekening met het gruwelijke karakter van de doodslag en het „kille en berekende handelen dat daarvoor nodig moet zijn geweest”.