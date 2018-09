Mogelijk norovirus schip Holland-Amerika lijn

Op het 16 jaar oude schip waren tijdens de cruise ruim 1200 passagiers en bijna 600 bemanningsleden. Inspecteurs gingen zaterdag aan boord toen het schip aankwam in Fort Lauderdale in Florida. Het is niet duidelijk waar het schip van de Amerikaanse onderneming vandaan kwam. De Veendam vaart onder Nederlandse vlag.

Er wordt een onderzoek naar de omgeving op het schip en bekijkt of er een uitbraak heeft plaatsgevonden. Ook wordt de ontlasting van de zieken en passagiers onderzocht. Vorige maand brak het norovirus uit op twee andere cruiseschepen in de Cariben, waardoor honderden mensen ziek werden.

In september werd de Veendam door het Amerikaanse centrum beoordeeld met een onvoldoende, omdat er sanitaire overtredingen werden aangetroffen.

De Holland-Amerika Lijn werd in 1873 in Rotterdam opgericht. Het had toen controle over de scheepvaartverbinding tussen Nederland naar de Verenigde Staten. In 1989 werd het bedrijf overgenomen door het Amerikaanse Carnival Corporation & plc.