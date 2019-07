Erop of eronder voor Timmermans

Achter de schermen zijn de onderhandelingen afgelopen uren gewoon doorgegaan. „Er is ontzettend veel getelefoneerd gisteravond en vanmorgen, ge-sms’t en geappt”, zei premier Rutte bij aankomst.„Volgens mij wil iedereen eruit komen vandaag.” Eerder vandaag overlegde president Donald Tusk met regeringsleiders van de christendemocratische EVP.

De Europese top, de langste tot nu toe, strandde maandagmiddag nadat bleek dat het verzet tegen een compromis te hardnekkig bleek. Sociaal-democraat Timmermans zou daarin voorzitter van de Europese Commissie worden, de Belgische liberale premier Charles Michel buitenlandchef, de Bulgaarse Kristalina Georgieva zou Donald Tusk opvolgen als voorzitter van de Europese Raad. De Duitse christendemocraat Manfred Weber wordt voorzitter van het Europees Parlement. Later zou het presidentschap van de Europese Centrale Bank dan ten deel vallen aan een Française. Verdeling zou drie politieke families, de 28 EU-lidstaten, vier windstreken en twee seksen voldoende tevreden moeten stellen.

Maar dat deed het niet, zo bleek toen de regeringsleiders hun marathonoverleg gisteren moesten opbreken.

Grootste struikelblok lijkt nog altijd het verzet van de EVP, dat afscheid moest nemen van Manfred Weber, die de partij eigenlijk als voorzitter van de Europese Commissie had bedacht. Zo ging het voorheen immers ook: de EVP was altijd veruit de grootste, dus ’krijgt’ de belangrijkste topjob. Maar Macron pruimt de Duitser niet, omdat hij een oud en grijs Europa zou vertegenwoordigen, terwijl Europa volgens de laatste verkiezingsuitslag juist wat progressiever is geworden. Toch legt het EVP zich niet zonder strijd neer bij het herenakkoord dat Macron met Merkel, Rutte, de Spaanse premier Sanchez en Tusk voorafgaand aan de top hadden gesloten. Het resultaat van dat gevecht uitte zich in de beslotenheid die de Europese politiek nog altijd eigen is: in een jachtig marathonoverleg achter gesloten deuren, dat vandaag z’n vervolg krijgt.

Vandaag komt ook het Europees Parlement bijeen in Straatsburg. Ondanks dat Timmermans met 840 duizend voorkeurstemmen is gekozen voor het EP, neemt hij zijn zetel niet in, zo heeft hij laten weten. Het zou zijn kans op een topfunctie in de commissie, waarvan hij afgelopen periode de belangrijkste vice-voorzitter was, niet vergroten.

Leken gisteren de kansen voor Timmermans aanzienlijk, vandaag lijkt zijn positie toch weer bedreigd. Tijdens de partijpolitieke bijeenkomst van het EVP vanmorgen zouden de christendemocraten toch weer met een eigen kandidaat voor de Europese Commssie zijn gekomen. Nieuwste gerucht is dat daarvoor de Duitse defensieminister Ursula von der Leyen in de race is. Want behalve drie politieke families, vier windstreken en 28 landen moet ook de man-vrouwverhouding een rol, zegt een EU-diplomaat.