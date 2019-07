EU-leiders weer bijeen over topbanenkwestie

Frans Timmermans is in de race voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Ⓒ REUTERS

BRUSSEL - Om 11.00 uur dinsdagmorgen melden de 28 regeringsleiders en staatshoofden van de EU zich opnieuw in het Europagebouw in Brussel. Na een onderbreking van zo’n 23 uur gaan ze weer proberen overeenstemming te bereiken over de verdeling van nieuwe EU-topfuncties, waaronder het voorzitterschap van de Europese Commissie, waarvoor Frans Timmermans in de race is.