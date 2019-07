Troostprijs voor Timmermans?

Volgens een laatste pakket zou niet de hoogste EU-post niet aan Timmermans toevallen, maar aan de Duitse defensieminister Ursula von der Leyen. Haar naam zou vanmorgen naar voren zijn gebracht door bondskanselier Merkel. Ook voor de Franse president Macron zou Von der Leyen favoriet zijn. De Belg Charles Michel zou de Europese Raad mogen leiden, de post van Hoge Vertegenwoordiger (buitenlandchef) zou dan toevallen aan de sociaal-democraat Josep Borell. Als alternatief daarvoor doet ook de naam van de Slowaak Sefcovic de ronde, ook een sociaal-democraat.

Voor Timmermans zou het eerste vice-voorzitterschap van de Europese Commissie overblijven, een positie die hij nu ook heeft. Voor Nederland zou dat een acceptabele uitkomst zijn, als hij op die plek een zware portefeuille krijgt, met migratie, economie of klimaat als verantwoordelijkheid.

Toch liggen er ook bij deze variatie beren op de weg. Voor de sociaal-democraten is het verlies van de Commssie én de Raad (de vergadering van regeringsleiders) een magere uitkomst. Zij gaan hier waarschijnlijk niet mee akkoord. Daarmee lijkt de derde dag van de ’top der topjobs’ opnieuw een lange zit te worden.

De lansgte Europese top tot nu toe strandde maandagmiddag nadat bleek dat het verzet tegen een compromis te hardnekkig bleek. Sociaal-democraat Timmermans zou daarin voorzitter van de Europese Commissie worden, de Belgische liberale premier Charles Michel buitenlandchef, de Bulgaarse Kristalina Georgieva zou Donald Tusk opvolgen als voorzitter van de Europese Raad. De Duitse christendemocraat Manfred Weber wordt voorzitter van het Europees Parlement. Later zou het presidentschap van de Europese Centrale Bank dan ten deel vallen aan een Française. Verdeling zou drie politieke families, de 28 EU-lidstaten, vier windstreken en twee seksen voldoende tevreden moeten stellen.

Maar dat deed het niet, zo bleek toen de regeringsleiders hun marathonoverleg gisteren moesten opbreken. De top begon overigens met urenlange vertraging. In plaats van om 11 uur, zoals de bedoeling was, zitten de 28 regeringsleiders nog altijd niet bijeen.

Wat het strijdperk nog complexer maakt, is dat vandaag, vierhonderd kilometer verderop in Straatsburg, het Europees Parlement (EP) bijeenkomt. Alle kandidaten moeten behalve van de regeringsleiders ook de meerderheidszege hebben in het EP. Timmermans, met 840 duizend voorkeurstemmen gekozen in het europarlement, neemt neemt daar zijn zetel niet in, zo heeft hij dinsdagmorgen laten weten.