Infolijn corona-app direct overbelast, wachttijd half uur

De CoronaMelder is zaterdag gelanceerd. Ⓒ ANP / HH

AMSTERDAM - De grote vraag naar informatie over de CoronaMelder veroorzaakte zaterdagochtend overbelaste telefoonlijnen. Onmiddellijk nadat de app van de Rijksoverheid was gelanceerd, stond de telefoon roodgloeiend. Een half uur wachten was geen uitzondering.