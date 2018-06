Klokkenluiders A2 zijn baan kwijt

Dat schrijft dagblad De Limburger.

Volgens tunnelbouwer en hoofdaannemer Avenue2 is het contract van 8 werknemers niet verlengd. „Ze waren niet meer nodig of pasten niet in het team”, aldus een woordvoerder. Dat team werd overigens wel uitgebreid.

De Ierse onderaannemer Rimec hield maandelijks 968,75 euro in voor kosten van vier Portugezen. Voor dat geld mochten zij in een slooppand bij de bouw wonen en kregen ze twee vliegtickets naar Portugal. Hun loon zou bovendien veel te laag zijn, volgens FNV.