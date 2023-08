’Overlastmelding leidt politie naar verdachte zaak-De Vries’

Maciej K. verbleef naar eigen zeggen in zijn thuisland Polen, maar keerde onlangs terug naar Nederland voor werk. Op 25 augustus werd hij aangehouden in Eindhoven na een melding over overlast.

De 37-jarige K. is toen ook direct verhoord als verdachte in de zaak-De Vries. Uit zijn verhoor, dat is ingezien door NU.nl, blijkt dat de politie K. als een van de voorbereiders van de moord op De Vries ziet. De misdaadjournalist werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam en overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.