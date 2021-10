Rechter: Belastingdienst moet gedupeerde ouder in toeslagenaffaire extra voorschot betalen

Dat melden RTL Nieuws en Trouw op basis van een nog niet gepubliceerde uitspraak in een kort geding. Volgens de rechter is de zaak dermate spoedeisend, dat de Belastingdienst direct met geld over de brug moet komen. De alleenstaande ouder moet daarmee in ieder geval de komende maanden uit de brand zijn geholpen.

De Belastingdienst liet het aankomen op een rechtszaak, terwijl bekend was dat de moeder met haar kinderen op straat zou belanden, zegt haar advocaat Pejman Salim. Hij is zeer ontstemd over de gang van zaken. „Gelukkig biedt de rechter nu voorlopig een uitweg.”