'Veiligheidstesten op dieren verbieden'

Bij 'Vroege Vogels' van de VARA op radio 1 riep directeur Frank Dales van de Dierenbescherming zondag op een petitie van zijn organisatie te tekenen. "Van de 600.000 dierproeven die jaarlijks worden gedaan, zijn er ongeveer 100.000 volslagen onnodig en sterven de dieren voor schijnveiligheid".

Het gaat om testen die verplicht moeten worden uitgevoerd om de veiligheid te onderzoeken van stoffen in bijvoorbeeld WC-verfrissers, snoepjes of balpennen. "Het is een wazig wereldje waarin je nauwelijks informatie krijgt over welke bedrijven welke stoffen laten onderzoeken op welke dieren", stelt Dales.

Ondoorzichtigheid

Vast staat echter dat het gebeurt, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om dieren als muizen, ratten en konijnen, maar ook om honden, katten en paarden. De ondoorzichtigheid is volgens de Dierenbescherming onder meer het gevolg van het niet delen van informatie door bedrijven en onderzoeksinstituten.

Resultaat is dat veiligheidstesten keer op keer worden herhaald. Ook als de werking van een stof bekend is of een variant is op een middel dat al lang is getest. Dan moet er weer op dieren worden getest, ook al weet men wat de uitkomst is. In navolging van het verbod op het testen van chemische stoffen voor cosmetica, vindt de Dierenbescherming dat precies dezelfde benadering moet worden gekozen als het gaat om andere alledaagse producten, zoals schoonmaakmiddelen.

Achterwege laten

Ook medicijnen en vaccins worden op veiligheid getest bij dieren. Zelfs als middelen in bijvoorbeeld Amerika al het predicaat 'veilig' hebben gekregen, schrijft Europa tóch voor dat de test opnieuw wordt uitgevoerd. In het nieuwe magazine DIER van de Dierenbescherming dat deze week verschijnt, stellen vooraanstaande wetenschappers echter onomwonden dat deze tests helemaal geen duidelijkheid geven over de werking van stoffen bij de mens en dat je ze rustig achterwege kunt laten. Allen pleiten voor een radicaal andere aanpak en steunen ze het pleidooi van de Dierenbescherming om te stoppen met deze onnodige en vaak wrede testen.

De Dierenbescherming wil via haar petitie (www.dierenbescherming.nl/NEE) in eerste instantie de Nederlandse geesten rijp maken voor een verbod. "Dit is geen kwestie die we in Nederland via de politieke band alléén kunnen regelen", stelt Dales. "Het zal uiteindelijk Europees moeten worden opgepikt, en heeft alleen kans van slagen bij voldoende draagvlak". De Dierenbescherming wil nu de discussie aanjagen en in gesprek met betrokken partijen. Het is de bedoeling de petitie op Wereldproefdierendag, 24 april a.s., te overhandigen aan een nog nader te bepalen persoon of instantie.