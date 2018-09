Aanslag kost Libanese militairen het leven

Het extremistische soennitische Nusra Front in Libanon heeft in een bericht op Twitter de verantwoordelijkheid voor de actie opgeëist. De aanslag vond plaats in een gebied waar veel aanhangers van het sjiitische Hezbollah wonen. Die groepering en Iran steunen het bewind van president Bashar al-Assad in het buurland Syrië. Organisaties als Nusra Front staan achter de oppositie in Syrië.

Bij een zelfmoordaanslag op het Iraanse cultureel centrum in de hoofdstad Beiroet kwamen woensdag acht mensen om het leven. De verantwoordelijkheid voor die actie is ook door een radicale soennitische groep opgeëist.