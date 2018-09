Stoere test op de Elling E4

In deze aflevering test Epco op spectaculaire wijze of de Elling E4 inderdaad weer overeind komt nadat de boot is omgeworpen. Deze oceaanwaardige Elling E4 is 14 meter 95 lang en verkrijgbaar vanaf 595 duizend euro bij Neptune Marine.

