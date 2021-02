Ernstig gewonde door steekincident in centrum Rotterdam

Premium Binnenland

Veroorzaakster dodelijk ongeluk Julie (20): ’Ook zonder sambuca en cocaïne was dit gebeurd’

Jolanda P. houdt vol dat ze na drank- en drugsgebruik nog prima in staat was om te rijden in de nacht dat ze de 20-jarige studente Julie Hoofwijk doodreed in Sittard. „Als ik niet had gedronken, was het ongeluk ook gebeurd.”