Celstraf voor boze bagagemedewerker die labels verwisselde

De man verwisselde de labels tussen november 2016 en februari 2017. Hij was boos omdat hij herhaaldelijk om meer personeel had gevraagd bij de bagagebanden. Toen er geen verhoor werd gegeven aan zijn verzoek, besloot hij de koffers en tassen te saboteren.

De bagagemedewerker had last van ernstige depressies toen hij de vergrijpen pleegde. De rechtbank neemt het hem onder andere kwalijk dat hij geen rekening hield met de mensen die door zijn acties niet over hun medicijnen konden beschikken.

Jaarlijks vliegen zo’n zeventig miljoen reizigers van en naar de internationale vluchthaven van Singapore.