Zuid-Europa zet zich schrap voor extreme hitte: evacuaties op La Palma

Het vuur op La Palma begon in een bebost gebied in het noorden van het Spaanse eiland. Volgens de president van La Palma staat er een sterke wind en kan het aantal mensen dat geëvacueerd moet worden nog wel verdubbelen. Zeker elf huizen zijn al verwoest.

Het zuiden van Europa kampt met een verzengende hitte en grote droogte, ideale omstandigheden voor bosbranden. In Griekenland en Italië waarschuwt de overheid daar ook al voor. In Kroatië moest de brandweer vrijdag uitrukken om een grote natuurbrand in toom te houden.

Ook in delen van Frankrijk is het erg warm. De minister van Binnenlandse Zaken Gérard Darmanin schrijft op Twitter dat een 19-jarige vrijwilliger bij de brandweer zaterdag is omgekomen bij het blussen van een natuurbrand.

Volgens het Griekse weekblad To Vima denkt de brandweer in Griekenland dat het risico op bosbranden zeer hoog is. De autoriteiten adviseren de burgers om veel water te drinken, de schaduw op te zoeken en om bijvoorbeeld niet te gaan hardlopen. Mensen in zware beroepen mogen niet werken tussen 12.00 en 17.00 uur. Net als vrijdag blijft de Akropolis, de belangrijkste toeristische trekpleister van het land, in diezelfde heetste uren gesloten.

De Italiaanse overheid geeft volgens nieuwszender Rai News zaterdag voor veertien steden code rood, het hoogste risiconiveau voor de hele bevolking, niet alleen de kwetsbaren. De hitte houdt waarschijnlijk nog dagen aan. Vanaf donderdag koelt het iets af, maar ook dan ligt de maximumtemperatuur naar verwachting nog rond de 35 graden.

De Italiaanse luchtmacht, verantwoordelijk voor de weersvoorspellingen in de Laars, spreekt van temperaturen boven de 38 graden vanaf zaterdag in regio’s als Sardinië, Sicilië, Calabrië en Apulië, met pieken boven de 40 graden. Die pieken worden vooral zondag verwacht, met 43 graden in Rome en 48 graden op Sardinië. Het weekend zal „heel warm” zijn in vele steden in het centrum en het zuiden van het land.

Vrijdag was het ook al heet in de landen rond de Middellandse Zee. In Griekenland en Italië werden meerdere mensen onwel. In de buurt van Milaan is iemand die buiten aan het werk was bezweken aan de hitte. Ook Spanje heeft te maken met zeer hoge temperaturen.

In Griekenland was de temperatuur vrijdag in 87 weerstations verspreid over het land boven de 40 graden, waarmee de hittegolf op een piek zit. De hoogste waarde werd met 44,2 graden gemeten in Thebe, zo’n 50 kilometer ten noordwesten van Athene, meldde de nationale weerdienst zaterdag. In het weekend blijven de temperaturen zeer hoog. De brandweer en andere hulpdiensten waarschuwden zaterdag ook dat het risico op bosbranden toeneemt.

Temperatuurrecord

Het Europese ruimteagentschap (ESA) houdt er rekening mee dat het Europese temperatuurrecord van 48,8 graden de komende dagen kan sneuvelen. Ook elders in Europa (bijvoorbeeld in Spanje, Polen, het oosten van Frankrijk) en de wereld (onder meer China en het zuiden van de VS) worden zeer hoge temperaturen verwacht.

