Onderwijsminister mag sneller ingrijpen bij misstanden op scholen

DEN HAAG - Scholen die zich niet aan de regels houden, kunnen eerder te maken krijgen met sancties. Dinsdag wordt de wet van kracht die demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul meer bevoegdheden geeft om in te grijpen bij ernstige misstanden. Dat was eerst alleen toegestaan als de kwaliteit van het hele onderwijsstelsel in gevaar zou komen. Nu mag dat ook bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is.

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP