Renzi met ministerslijst naar president

De 39-jarige Renzi, tot maandag burgemeester van Florence, wordt de jongste premier in de Italiaanse geschiedenis. Tot nu tot kwam die eer Benito Mussolini toe. De fascist was 2 maanden ouder dan Renzi nu toen hij in 1922 premier werd.

Volgens ANSA heeft Renzi de huidige vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Angelino Alfano, voor de keuze gesteld: hij moet kiezen tussen de posten. Diens partij NCD van afvallige Berlusconi-aanhangers is minder belangrijk geworden door de scheuring in november in het kamp van de oud-premier die nu in de oppositie zit. Alfano zou een voorkeur hebben voor Binnenlandse Zaken. Wie in dat geval de nieuwe vicepremier wordt, is nog onduidelijk. Volgens Italiaanse media is Stefania Giannini als plaatsvervangend regeringsleider in de race. Zij is lid van Burgerkeuze (SC), de partij van oud-premier Mario Monti. Die werd in 2011 door Napolitano aangesteld als leider van een zakenkabinet.

De post Economische Zaken gaat volgens Italiaanse media niet naar een politicus, maar naar een topeconoom, Pier Carlo Padoan. Volgens de krant la Repubblica had Napolitano er woendag in een urenlang gesprek met Renzi op aangedrongen dat de nieuwe Italiaanse regering economische deskundigheid moet uitstralen en op basis van gelijkwaardigheid moet kunnen praten met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Padoan is chef economie van de OESO en heeft gedoceerd aan universiteiten in onder meer België en Japan. Hij was de beoogde nieuwe president van het Italiaanse CBS.