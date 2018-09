Tram in Suriname komt in zicht

Dat heeft Eddy Jozefzoon, adviseur van president Desi Bouterse, gezegd. Hij houdt nog een kleine slag om de arm omdat de regering nog enkele knelpunten moet bespreken, maar de verwachting is dat Bouterse eind volgende week definitief bekendmaakt dat de tram er gaat komen. Het zou de eerste tramverbinding worden in het land.

Jozefzoon wil nog geen informatie geven over de kosten, planning of andere technische details van het plan. Ook Strukton wil daarmee wachten tot Bouterse het plan presenteert.

Toen Bouterse zijn plan voor een tram in september aankondigde, zei hij het voor de verkiezingen van mei 2015 te willen realiseren. De regering zal via een openbare aanbesteding bepalen welk bedrijf het prestigeproject mag uitvoeren.

Het is niet de eerste keer dat er een spoorverbinding tussen Paramaribo en Onverwacht komt. Tot halverwege de jaren 80 was het dorp een treinhalte aan de Lawaspoorweg die door de Nederlanders tussen 1903 en 1912 werd aangelegd. Deze spoorlijn was voor het vervoer van goud en passagiers vanuit het achterland. Alleen een verroeste locomotief uit die tijd is nu nog steeds te zien in Onverwacht.