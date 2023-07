Hoorzitting ’functie elders’-kwestie loopt op niks uit: ’Geen rocket science’

Dat is de afdronk van een hoorzitting die de Kamer organiseerde met Jorritsma, Ollongren en Arib. De Kamer wilde hen nog eens aan de tand voelden over een gesprek dat de toenmalige verkenners en Kamervoorzitter kort na de verkiezingen van 2021 met elkaar voerden. Daarin zou Jorritsma al flink op de praatstoel hebben gezeten over Omtzigt. Ruim een week later ontplofte de formatie toen Ollongren werd gefotografeerd met een notitie waarop het ging over een ’functie elders’ voor het (toen nog) CDA-Kamerlid.

Maar de VVD’er zegt zelf dat ze het het ’helemaal niet over de persoon van de heer Omtzigt’ heeft gehad, maar slechts ’over de nummer twee van het CDA’. „Maar ik was die nummer twee”, roept Omtzigt door de zaal.

’Geen rocket science’

Jorritsma bezweert toch dat de verkenners zich enkel zorgen maakten dat er gedoe binnen het CDA zou ontstaan omdat Omtzigt mogelijk meer voorkeursstemmen zou halen dan zijn partijleider Hoekstra. Volgens Ollongren was het ’geen rocket science’ dat onrust in het CDA de coalitievorming zou raken. „Ik heb het een risico genoemd voor vertraging van het proces”, zegt Jorritsma. „De heer Omtzigt heeft het idee dat er heel veel over hem gesproken is, maar dat is niet het geval.”

Dat haar afdronk van het gesprek anders is dan die van Arib, wordt al duidelijk voordat de oud-Kamervoorzitter zelf aan het woord is gekomen. Ze schudt immers geregeld haar hoofd of kijkt verbaasd op tijdens Jorritsma’s bijdrage. Volgens Arib is het wel degelijk over Omtzigt gegaan: „Ik heb meteen gezegd dat ik niet over personen wilde praten.”

De Kamer blijft met een onvoldaan gevoel achter, vooral richting Jorritsma. „Wat belet u om gewoon eens contact met mij op te nemen?”, wil hoofdrolspeler Omtzigt van Jorritsma weten. „Ik heb meerdere keren gevraagd om opheldering bij u, die is er nooit gekomen.” En die komt er ook maandag niet. Niet tijdens het debat, maar ook niet erna als Jorritsma meteen wegbeent.