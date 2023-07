Jorritsma ontkent Omtzigt een ’probleem’ of ’risico’ te hebben genoemd

Verslaggever Leon Brandsema is live aanwezig bij de ondervraging. Volg zijn verslag onderaan dit artikel.

Dat zegt Jorritsma maandagmiddag in gesprek met de Tweede Kamer. Oud-verkenners Ollongren (D66) en Jorritsma (VVD) én voormalig Kamervoorzitter Arib worden daar aan de tand gevoeld over de kabinetsformatie door de Tweede Kamer. Die wil met name van de eerste twee weten of ze wel eerlijk hebben gemeld wat ze allemaal over oud-CDA’er Omtzigt hebben gezegd.

Jorritsma zegt vrijwel aan het begin van haar beantwoording dat wat haar betreft ’alles is besproken’ tijdens het ’1 april-debat’ over de kabinetsformatie. Dat ze Omtzigt in een gesprek met Arib een ’probleem’ of ’risico’ heeft genoemd, ontkent Jorritsma meteen. Volgens haar ging het er enkel om of de nummer 2 van het CDA, Omtzigt, misschien meer stemmen zou halen dan partijleider Hoekstra en wat daarvan de consequenties zouden zijn voor de stabiliteit van het CDA en daarmee de formatie. „Dan zou het CDA waarschijnlijk meer tijd nodig hebben gehad.”

’Functie elders’

De gevoelige kwestie rond de ’functie elders’ voor Omtzigt kwam onlangs weer aan het voetlicht nadat bleek dat verkenner Jorritsma het al vroeg na haar aanstelling breeduit filosofeerde over Omtzigt. De toenmalige CDA’er werd gezien als een lastige klant voor een nieuw kabinet met de christendemocraten, vanwege zijn kritische invulling van het Kamerlidmaatschap. Ruim een week na de verkiezingen werd duidelijk dat er binnenskamers veel over Omtzigt werd gesproken toen Ollongren werd gefotografeerd met een notitie waarop het ging over een ’functie elders’ voor het Kamerlid.

Maar al kort na de aanstelling werd er veel gesproken over Omtzigt. Vooral VVD’er Jorritsma zou in een gesprek met toenmalig Kamervoorzitter uitgebreid ’op de praatstoel’ hebben gezeten, filosoferend over een ander baantje voor Omtzigt. Dat ontkent de VVD-prominent dus. Omzigt een risico of probleem noemen is ’niet in mijn mond opgekomen’, zegt Jorritsma.

Ze vindt zelfs dat het te vaak over Omtzigt is gegaan na de formatie. „De heer Omtzigt heeft het idee dat er heel veel over hem gesproken is, maar dat is niet het geval”, zegt Jorritsma. Dat schiet bij de oud-CDA’er, die tijdens de formatie bij de partij vertrok, in het verkeerde keelgat. „U legt de bal nu bij mij”, zegt Omtzigt. „U heeft met uw werkwijze de verhoudingen onmogelijk gemaakt.”

Opvallend is dat Jorritsma en Arib van mening verschillen waarom zij überhaupt het gesprek hebben gehad. Volgens Jorritsma was dat op verzoek van Arib, omdat de verkenners ook met de voorzitter van de Eerste Kamer spraken. Daar kijkt Arib zeer verbaasd van op. Volgens haar kwam het gesprek juist tot stand op initiatief van de verkenners.

Beruchte ’1 april-debat’

Jorritsma, Ollongren en Arib moeten wat de Kamer betreft maandag alsnog opheldering geven over wat er indertijd is gebeurd. De twee verkenners deden dat twee jaar geleden al tijdens het beruchte ’1 april-debat’, die bijna het einde van VVD-leider Rutte betekende. Ook hij had tijdens zijn gesprek met de verkenners kort de positie van Omtzigt aangestipt. De Kamer vraagt zich af of Jorritsma en Ollongren indertijd wel het achterste van de tong hebben laten zien.

Voor Arib is het de eerste keer dat zij komt vertellen over de kwestie. Ten tijde van het debat en de start van de formatie was de PvdA’er nog Kamervoorzitter, tot ze de hamer na een coalitiedeal verloor aan D66’er Bergkamp.