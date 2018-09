Zuipketen veroveren Nederland

Horecauitbaters in onder meer Noord-Holland, Zeeland en Brabant maken zich niet alleen meer zorgen om hun omzet, maar ook om de veiligheid van de jongeren die indrinken in de achtertuin van hun ouders. "De ene na de andere schuur wordt omgebouwd tot zuipkeet, zonder toezicht", zegt Dennis Blokdijk, eigenaar van Het Wapen van Munster in het Noord-Hollandse De Rijp. Dit valt onder de noemer 'thuis drinken' waardoor controle ontbreekt.

"Dit gaat een mega groot probleem worden”, aldus Blokdijk in dagblad Sp!ts. Anja Hoeks, eigenaresse van Feestcafé de Flier in het Brabantse Bergeijk, ziet dezelfde ontwikkeling. "Het is heel erg hier, en het worden er steeds meer."

Een ondernemer met een horecazaak in Oostburg in Zeeland zegt dat jongeren die geld te besteden hebben naar België reizen om het alcoholverbod te omzeilen. "En degenen die minder te besteden hebben, laten iemand van achttien jaar een fles vodka en vijf kratten bier kopen in de supermarkt", zegt de horeca-exploitant. "Groepen jongeren dronken hier de hele avond een biertje en gingen rechtop naar huis. Nu zie ik ze om 04.00 uur straalbezopen uit een taxibusje klimmen."