Unilever verkoopt Bifi

Daarmee doet Unilever onder meer de bekende Bifi-worstjes van de hand. De verkoop wordt naar verwachting eind maart afgerond.

Bifi wordt verkocht in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De worstjes gaan onder de naam Peperami over de toonbank in Groot-Brittannië en Ierland. Jack Link's neemt ook de productiefaciliteit in het Duitse Ansbach van Unilever over.

Potentieel

Een woordvoerder van Unilever liet weten dat bij de fabriek in Ansbach circa 450 mensen werken. Voor zover bekend worden alle banen behouden. Bifi is goed voor een jaaromzet van circa 80 miljoen euro.

Volgens Unilever zal het potentieel van deze twee ,,iconische merken'' beter tot zijn recht kunnen komen bij Jack Link's. De Nederlands-Britse producent van levensmiddelen en verzorgingsproducten is bezig het aantal merken te verkleinen en merken die niet behoren tot de kernactiviteiten af te stoten, aldus de woordvoerder.