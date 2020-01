Iran belooft Oekraïne zwarte dozen gecrasht vliegtuig

Oekraïne had Teheran verzocht de zwarte dozen te geven van het toestel van Ukraine International Airlines dat kort na vertrek uit Teheran door Iran was neergehaald. Volgens Teheran was er geen opzet in het spel.

Door de crash kwamen alle 176 inzittenden om het leven. Veel slachtoffers waren Iraniërs met een tweede nationaliteit, in veel gevallen de Canadese.