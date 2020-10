LIVE | Mondkapjeshandleiding aangepast na rekenfout

De handleiding van de Rijksoverheid voor het maken van een niet-medisch mondkapje is aangepast. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een nieuwe instructie online gezet, met de juist afmeting. Dit gebeurde nadat onderzoeksprogramma Kassa had gemeld dat de afmetingen niet klopten.

Het omzetten van Amerikaanse inches (2,54 centimeter) naar centimeters is fout gegaan. Daarom kwam de patroon van het mondkapje te groot uit, waardoor de stof in veel gevallen niet goed aansluit.

Het lapje stof waarmee het mondkapje kan worden gemaakt, moet volgens de instructie die zaterdag is geplaatst 25,4 bij 15,2 centimeter zijn. In de oude versie was dit 27 bij 20 centimeter. Ook het elastiek dat om de oren zit is korter, van 18 naar 15,2 centimeter.

