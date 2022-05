Johnson zegt verantwoordelijkheid te nemen voor lockdownfeestjes

Topambtenaar Sue Gray kreeg van Johnson het verzoek om onderzoek te doen naar ’partygate’, zoals het schandaal wordt genoemd. Daaruit blijkt onder meer dat er meerdere keren feestjes waren waarbij buitensporig veel gedronken en tot ver na middernacht gefeest werd. Medewerkers die bezwaren hadden, zouden dat niet altijd hebben durven aankaarten.

„Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor alles wat onder mijn zicht is gebeurd”, zei Johnson in het parlement over de bevindingen in het rapport. Daarin staat onder meer dat topfunctionarissen rond Johnson maar ook de politieke leiding als geheel verantwoordelijk zijn voor partygate.

Opstappen

De oppositie eist al langer dat de premier opstapt vanwege het schandaal, maar daar lijkt hij zich weinig van aan te trekken. De premier kreeg eerder het verwijt dat hij loog door te zeggen dat hij niet wist dat er coronaregels werden overtreden op de illegale feestjes. Een parlementscomité doet daar onderzoek naar. Critici van de premier hopen met de ophef rond partygate een vertrouwensstemming over de premier te forceren vanuit zijn Conservatieve Partij, maar daar lijkt vooralsnog onvoldoende steun voor.

Eerder deze week ontstond er nieuwe ophef rond Johnson toen in Britse media beelden opdoken waarop hij in november 2020 in zijn ambtswoning het glas heft met collega’s. Ook in het onderzoek van Gray zijn dergelijke foto’s te zien. De politicus kreeg zelf na een eerder politieonderzoek een boete opgelegd voor een verjaardagsfeestje dat hij bijwoonde in juni 2020, toen Engeland met strenge coronamaatregelen te maken had. Ook minister Rishi Sunak (Financiën) kreeg daar een boete voor.