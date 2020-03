Gronings bedrijventerrein ontruimd vanwege grote brand

Door de brand komt veel rook vrij. Ⓒ Jaring Rispens

MARUM - Een bedrijventerrein aan de Factorij in Marum (Groningen) is maandag ontruimd nadat in een opslagplaats voor pallets een grote brand was uitgebroken. Na enkele uren was de brand onder controle. De brandweer was maandagavond nog wel aan het nablussen. Er zijn geen gewonden zijn gevallen.