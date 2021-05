Raketaanval op gebouw in Gazastrook met daarin kantoren internationale media

AP meldt op Twitter dat de eigenaar van het pand voorafgaand zou zijn ingelicht door het Israelische leger over de raketaanval. Hij kon het pand daardoor evacueren. Naast AP is ook Al-Jazeera in het pand gevestigd. Het is nog niet duidelijk waarom het gebouw doelwit was. Ook is niet duidelijk hoeveel gewonden er zijn gevallen.

Abu Obeida, de woordvoerder van Hamas heeft inmiddels gereageerd op de aanval en zegt dat de inwoners van Tel Aviv zich schrap moeten zetten voor een grote tegenaanval. Ook dreigt hij met aanvallen op de steden Eilat en Haifa.