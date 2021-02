Vrouwen gewond bij ernstig auto-ongeluk in Hoog Soeren

De auto waar de vrouwen in zaten zou uit de bocht zijn gevlogen en vervolgens over de kop zijn geslagen, schrijft Omroep Gelderland. De auto is op de hei tot stilstand gekomen. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

In de auto zaten ook nog twee mannen. Zij zijn met de schrik vrijgekomen.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend.