Nederlands-Belgisch offensief tegen drugssmokkel: haven moet vesting worden

De reders in Europa zijn nu ongewild een spil in de wereldwijde drugshandel. Het Nederlandse en Belgische kabinet spreken vrijdag in de haven van Antwerpen met toonaangevende havenbedrijven af een fel offensief te starten tegen welig tierende drugshandel. Containers moeten voortaan ’slimme verzegeling’ krijgen, waardoor er een alarm afgaat als er tussentijds drugs wordt toegevoegd of ’uitgehaald’. Met een strengere screening moeten foute havenmedewerkers eruit worden gepikt en toegang tot vracht met vingerafdrukken moet misstanden herleidbaar maken.

Volgens minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) willen bedrijven meewerken en moet het offensief binnen een jaar leiden tot eerste resultaten. „Maar we kunnen wat mij betreft tegen rederijen die niet meewerken in het uiterste geval zeggen dat ze niet meer welkom zijn in onze havens.”