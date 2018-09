Beta-toegang nieuwe Doom bij reservering Wolfenstein

Wolfenstein: The New Order speelt zich af in een alternatieve tijdslijn waarin de nazi's de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen. Spelers kruipen in de huid van verzetsheld B.J. Blazkowicz en moet het tegen de allesoverheersende fascisten opnemen. De game zou in 2013 al uitkomen, maar werd een aantal maal uitgesteld.

Ook Doom 4 heeft een opmerkelijke ontwikkelingsgeschiedenis. Ontwikkelaar id Software werkt al jaren aan het spel, maar zou enige tijd geleden compleet opnieuw zijn begonnen. Het spel zou in de oude vorm 'geen ziel' hebben, zo liet id-topman Tim Willits weten.

Wanneer de Doom-beta van start moet gaan, is nog niet bekend.