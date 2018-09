De leukste dagjes uit in de voorjaarsvakantie

Met je vriendinnen

Huishoudbeurs

Als je snel bent kun je net nog even de laatste dagen van de Huishoudbeurs bezoeken. Deze beurs is tot en met 23 februari in de Amsterdam RAI. Een lekker dagje shoppen, live entertainment en natuurlijk het allerleukste: VROUW is er ook bij!

Tuin en Sfeerbeurs

Met de lente voor de deur is het natuurlijk het ideale moment om kennis te maken met de nieuwste tuinaccessoires en ontwikkelingen en vraag advies aan de experts. Deze lentebeurs vindt plaats tot en met 23 februari in het Martiniplaza in Groningen.

Met kinderen

Beeld en Geluid

Tijdens de voorjaarsvakantie zijn er verschillende speciale activiteiten gepland in museum Beeld en Geluid in Hilversum. Zo kun je je eigen animatiefilm maken, koninklijk dineren en is er speciaal aandacht voor ons gouden schaatsverleden.

Carnaval der Dieren

Van 22 februari t/m 2 maart vindt in Natura Docet Wonderryck Twente in Denekamp het kinderfestival Carnaval der Dieren plaats. Er worden allerlei feestelijkheden georganiseerd. Je kunt je laten schminken, verkleden, een diereninstrument maken en nog veel meer!

LEGO Bouwwedstrijd

Tot en met 22 maart organiseert Cosmos Sterrenwacht in Lattrop wel een hele leuke wedstrijd: duik in de enorme voorraad Lego en bouw je eigen raket. De 5 mooiste, leukste en origineelste raketten krijgen een prijs. Natuurlijk kun je tijdens dit dagje uit ook genieten van alle andere activiteiten in de expositieruimtes, filmkamer en doe-zaal. Genoeg te doen dus!

NEMO

In NEMO Amsterdam is in de voorjaarsvakantie extra veel te doen. Tot en met 9 maart kun je genieten van verschillende workshops, demonstraties, kettingreacties en nog veel meer. Daarnaast kun je zelf deelnemen aan veel activiteiten op de werkplaats, in het lab en op vele andere plekken.

De Spelerij

Tot en met 2 maart is het voorjaarsvakantie in De Spelerij in Dieren. Tijdens deze dagen kun je je eigen robot in elkaar knutselen. Daarnaast kun je genieten van genoeg andere activiteiten in deze speel- en ontdekplek zoals zelf naamkaartjes maken en figuurzagen.

100 jaar BN’ers in de reclame

We zien ze regelmatig voorbij komen tussen televisieprogramma’s door: Ali B., Nicolette van Dam, Dries Roelvink en ga zo verder. Wat hebben vrijwel alle Bekende Nederlanders gemeen? Ze hebben in allerlei reclamecampagnes hebben gespeeld. Deze tentoonstelling is tot en met 28 februari te zien in de Beurs van Berlage in Amsterdam en is de opvolger van de expositie ReclameKlassieker die in 8 weken tijd 70.000 bezoekers trok. In 100 jaar BN’ers in de Reclame staat de relatie tussen bekend Nederland en de reclame centraal.

Met vriend/manlief

Love & Marriage Beurs

De Jaarbeurs in Utrecht staat op 22 en 23 februari in het teken van trouwen. Speciaal voor alle koppels met trouwplannen is een uitgebreid aanbod van alles rondom bruiloften te zien. Van modeshows tot workshops en van taarten tot jurken.

Negenmaandenbeurs

Voor nieuwe moeders komt er een hoop kijken bij de eerste zwangerschap en bevalling. Speciaal voor deze vrouwen, maar ook voor alle andere vrouwen die te maken hebben met een zwangerschap, is de Negenmaandenbeurs georganiseerd. Deze beurs is te bezoeken tot en met 23 februari. Maak kennis met alle producten, doe mee aan workshops of geniet van de modeshows.