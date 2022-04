Paasdrukte op wegen en veerboten

De A12 nabij Gouda Ⓒ ANP

DEN HAAG - De eerste drukte in verband met de paasdagen is sinds het middaguur op Goede Vrijdag goed waarneembaar op de Nederlandse wegen en op de veerboten richting de Waddeneilanden. Iets voor 12.00 uur telde Rijkswaterstaat bijna 100 kilometer file op de snelwegen, een uur later was die lengte al opgelopen naar meer dan het dubbele. Ook de ANWB ziet „drukte voor het paasweekend” vanaf de Duitse grens. Rond 15.00 uur stond op alle wegen in Nederland een stoet voertuigen met een lengte van meer dan 350 kilometer.