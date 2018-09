Eerste hulp bij dichtcrises

Begin positief

86 procent van de mensen grijpt het gedicht aan om de baas af te zeiken tijdens het Sinterklaasfeest op werk. Dat blijkt uit onderzoek van de NationaleVacaturebank. Nee, dan moet je niet verbaasd opkijken als die lang beloofde salarisverhoging er niet van komt. Dus begin in ieder geval positief. Zie het als dat moeilijke gesprek: kritiek geef je ook opbouwend. Bovendien wil je niet je kruit verschieten in de eerste paar zinnen. Focus op de charmes, de prestaties, de lieve kanten van jouw 'slachtoffer'. Hengel hem of haar eerst binnen. Daarna mag je inderdaad best wat genante momenten aanstippen. De rest van de aanwezigen willen tenslotte ook wat!

Vermijd clichés

'Sint en Piet zaten te denken, wat ze Tina toch moesten schenken'. Nee, die kennen we ondertussen wel. Je wilt toch niet gezien worden als iemand die het eerste het beste gedicht van internet heeft geplukt?

Neem de tijd

Ga er daarom eens goed voor zitten. Plan in ieder geval een uur in om een gedicht te schrijven. Zorg dat je niet gestoord wordt door kinderen, manlief of achtergrondgeluid. En dan: laat die creativiteit maar stromen. Als je jezelf afsluit, krijg je geheid meer op papier.

Maak het gedicht niet te lang

Nee, vijf A4tjes vol slechte rijmpjes is voor niemand een plezier. Houd het dus kort en bondig. Probeer in maximaal een A4tje te zeggen wat je wilt zeggen. Dat houdt in: wijd niet ellenlang uit over één ding, maar kom snel tot een conclusie. Bedenk wat je wilt zeggen, en zoek daar per twee zinnen de juiste rijmwoorden bij.

Houd het gemakkelijk

Maak het de lezer niet te moeilijk, laat staan jezelf. Indruk maak je niet met moeilijke woorden waarvan iedereen direct naar het woordenboek grijpt. Monden vallen open van verbazing als er een leesbaar, lekker lopend gedicht wordt voorgelezen. Hoe je dat doet? Door het gemakkelijk te houden en moeilijke woorden achterwege te laten. Scheelt bovendien ook veel tijd!

Eerste hulp bij rijmcrises

Hét hulpmiddel bij rijmcrises is natuurlijk een goed rijmwoordenboek. Inmiddels wemelt het op het internet van de rijmwoordenboeken, dus maak een keuze en rijm ze!

