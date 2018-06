Amalia wandelt voor water

De wandelende leerlingen vragen op deze manier aandacht voor het feit dat dagelijks heel veel leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden deze afstand moeten lopen om schoon drinkwater te halen.

Onderweg worden de leerlingen bezig gehouden door de televisiehelden Ernst en Bobbie, die op dit moment door het land toeren met de Doe je mee op Zee show.

De opbrengst van de sponsorloop zal worden gebruikt om toiletgebouwen, wateropvanggoten en watertanks te bouwen bij twee basisscholen in het Lunga Lunga district in Kenia. Aqua for All (www.aquaforall.nl) zal het bijeengelopen bedrag verdubbelen.