Doden na aardbeving in Ecuador met kracht van 6.8

President Guillermo Lasso meldt dat er zeker twaalf doden zijn. Elf mensen kwamen om het leven in de zuidelijke provincie El Oro. In de hoofdstad van die provincie Machala vielen zeker drie doden. Meerdere gebouwen stortten daar in.

Een persoon kwam om het leven doordat een muur op een auto viel in de stad Cuenca, de hoofdstad van de naastgelegen provincie Azuay. Op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Voor zover bekend is er in Peru geen schade.

Op sociale media verschijnen veel filmpjes van bevingen en chaos die is ontstaan. Zo werd ook een live-show op televisie door de beving onderbroken tot schrik van de aanwezigen.