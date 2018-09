'Wat moet een wethouder in het buitenland?'

De 'handelsmissies' van de Haagse wethouder Henk Kool (PvdA) blijken de belastingbetaler veel meer te hebben gekost dan gesuggereerd: niet 100.000 euro maar het twee- tot drievoudige van dit bedrag. J.H.Posthumus uit Veghel is verbijsterd. "Waarom moet een PvdA-wethouder uit Den Haag naar New Delhi, Shanghai, Brussel en andere plaatsen in het buitenland?"