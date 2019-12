Henk Krol weer lijsttrekker voor 50Plus

De ouderenpartij heeft eerder een ledenraadpleging georganiseerd. Uit deze enquête blijkt dat 89 procent partijleider Krol nog wel ziet zitten. Dat was voor het partijbestuur voldoende om Krol voor te dragen als lijsttrekker.

Er was geen tegenkandidaat. Daarom werd Krol op de Algemene Ledenvergadering bij acclamatie gekozen.

„Ik ben met stomheid geslagen", reageert de fractievoorzitter. „Met zo’n percentage krijg ik de bijnaam Kim il Krol!”

In een interview met De Telegraaf onthulde Krol dat hij zich medisch heeft laten checken voor hij zich beschikbaar stelde voor het lijsttrekkerschap. „Ik heb ook niet het eeuwige leven”, aldus de politicus. Het is de derde keer dat Krol de kar trekt bij de verkiezingen.

De ouderenpartij is er vroeg bij met het kiezen van een lijsttrekker. De meeste partijen in Den Haag kiezen pas in de loop van volgend jaar een boegbeeld voor de landelijke stembusgang. Als het kabinet niet voortijdig valt, zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021.

Heibel

Het partijbestuur was ook van plan om een commissie in het leven te roepen die op zoek zou gaan naar kandidaten voor de Tweede Kamer. Er zou ook een commissie komen voor een nieuw verkiezingsprogramma.

Maar het instellen van deze commissies zorgde voor heibel bij de achterban. Enkele kritische leden waren het niet eens met de voordracht van voorzitters voor deze commissies.

Een nipte meerderheid – een stem verschil – wil de voorbereidingen voor de verkiezingen daarom doorschuiven naar de volgende ledenvergadering. Partijvoorzitter Geert Dales betreurde het besluit van de achterban: „We wilden er nu een keer vroeg bij zijn. Gelukkig zo vroeg dat we nog wel wat tijd hebben.”