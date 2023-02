Premium Het beste van De Telegraaf

Piet Veerman, Volendams fenomeen toonbeeld van zuivere eenvoud

Door Bert Dijkstra Kopieer naar clipboard

Piet Veerman met zijn vrouw Neel. „We maken er wat van, wetend dat ’t zomaar afgelopen kan zijn.”

Op 1 maart wordt hij 80. Peetvader van de palingsound, de mooiste strot van Volendam, leadzanger van The Cats, begenadigd solo-artiest. Maar vooral een jongen van het dorp. Z’n opa’s waren visser en koster, z’n moeder was even non, z’n kleindochter is zangeres. Piet Veerman (Gouden Harp, ridder in de Orde van Oranje-Nassau) over neef Jaap, Cees ’Poes’ en natuurlijk over Neel.