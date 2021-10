Veel abonnees gaan per direct meer betalen voor Netflix

Het verschil in de abonnementen zit vooral in de beeldkwaliteit. Iemand met een Standaard-abonnement krijgt de content in HD-beeldkwaliteit, Premium-abonnees kunnen de programma’s in 4K-kwaliteit zien. Een basic-abonnement heeft een minder hoge kwaliteit. Ook kunnen in dat geval niet meerdere mensen op één account inloggen, wat bij Standaard en Premium wel het geval is.

Een basic-abonnee blijft 7,99 euro per maand betalen. Een Standaard-abonnement gaat nu 13,99 euro kosten, Premium wordt verhoogd tot 15,99 euro per maand.

Het is de eerste keer in vier jaar tijd dat Netflix de prijzen verhoogt. De hogere prijzen gelden niet alleen voor nieuwe abonnees, bestaande klanten krijgen per direct een hogere factuur in de bus.

De hogere tarieven „weerspiegelen de investeringen in nieuwe tv-series en films en de verbeteringen aan ons product”, aldus het bedrijf.