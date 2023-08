Japan herdenkt slachtoffers van atoombom in Hiroshima

Bij de aanvallen met atoombommen op Hiroshima en drie dagen later Nagasaki maakten de Verenigde Staten een einde aan de Tweede Wereldoorlog, maar brachten daarbij naar schatting 215.000 mensen om. In Hiroshima overleden zo’n 140.000 mensen als gevolg van het bombardement. Na de oorlog stierven nog honderdduizenden aan onder meer stralingsziekten.

Tijdens de jaarlijkse herdenking in Hiroshima klinkt steevast de roep om alle kernwapens in de ban te doen. De burgemeester van Hiroshima zei zondag dat de nucleaire dreiging die momenteel weer klinkt in de wereld „de dwaasheid van de wapenwedloop blootlegt.”

De Japanse premier Fumio Kishida Ⓒ ANP

Bij de plechtigheid waren overlevenden en nabestaanden aanwezig, evenals vertegenwoordigers van 111 landen. Veel aanwezigen droegen zwarte kleding. Rusland en Wit-Rusland waren voor het tweede jaar op rij niet uitgenodigd vanwege de oorlog in Oekraïne.

Premier Fumio Kishida stelde in zijn toespraak tijdens de plechtigheid dat een atoomwapenvrije wereld door onder meer de dreiging vanuit Rusland verder weg lijkt, maar dat het daarom des te belangrijker is daar op internationaal niveau naar te blijven streven. Hij hield eerder dit jaar ook al de belangrijke G7-top met wereldleiders in Hiroshima.

Kishida kreeg bijval van topman António Guterres van de Verenigde Naties. Die sprak zich in een verklaring uit tegen het gedreig met het gebruik van kernwapens. Hij riep de internationale gemeenschap op zich daar eensgezind tegen uit te spreken. „Het gebruik van kernwapens is in alle gevallen onacceptabel.”