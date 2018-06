Koningin Máxima recyclet jurk

Tijdens het afscheidsdiner van koningin Beatrix in het Amsterdamse rijksmuseum droeg Máxima een jurk van Valentino die ze in 2008 naar de verjaardag van kroonprins Charles had aangetrokken. De jurk die ze aanheeft voor het staatsieportret is ook geen nieuwe. De bordeauxkleurige jurk, een ontwerp van Natan droeg Máxima tijdens Prinsjesdag 2012.

Dat de koningin regelmatig kleding hergebruikt is geen geheim. Ze heeft diverse favorieten, zoals broekpakken van Natan een kleurige jurk van de Amerikaanse ontwerper Marc Jacobs en een Chanel bouclé jasje waarin ze meerdere keren is gesignaleerd. We geven haar groot gelijk. Waarom zou de koningin de bijzondere creaties na één keer dragen van de hand doen? Mode is een investering voor jaren en onze nieuwe koningin levert het bewijs.