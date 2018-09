Toch ook een beetje papa

Als vrijgezelle flierefluiter had ik niets met kinderen. Om aandacht jengelende draken, vond ik ze. Hun ouders waren soms even irritant. Vooral die bozige bakfietsmoeders, die hysterisch keken als je in je auto harder dan een driewieler door hun straat durfde te rijden. Op familiediners kreeg ik in een dolle bui van mijn zus mijn kleuterneef op schoot. “Kinderen staan je écht leuk. Zonde dat je ze zo haat,” grapte ze dan. Door vrienden met kinderen werd ik allang niet meer uitgenodigd – hun kroost barstte vaak in tranen uit als ik langskwam en hen verzocht er niet zo doorheen te tetteren. Als ik zelf wilde afspreken met vrienden gingen ze al “iets met de kids” doen. Bah. Nee, de kans dat ik ooit zélf kinderen zou grootbrengen, was nog minder dan nihil.

Tot ik, nu zeven jaar geleden,op een beurs werd getroffen door de liefdesbliksem. Tiffany. Lekker ding, achter in de dertig. Maar ook: gescheiden moeder van een zoon van zes jaar, Julius. Een acuut geval van oei. Afhaken? Geen optie: Tiffany bleek in alle facetten mijn droomvrouw. Mooi, sexy, lief, slim, grappig. En ach, die zoon. Hij had toch al een vader? Ik drukte mijn regime er wel doorheen. Hoe lastig kon het zijn? Daar kwam ik snel achter.

Bij onze eerste ontmoeting als drietal – op een overvol terras – gedroeg Julius zich bijzonder vervelend. Alsof-ie het rook. Eerst was daar De Blik: vanonder een petje taxeerde hij mij met een schuin hoofd en brutale, half dichtgeknepen ogen. Met een poeslief stemmetje vroeg hij: “Wat voor auto heb jij?” “Een Alfa,” zei ik nog vriendelijk. “Ik háát Alfa’s!” schreeuwde hij terug,op standje luchtalarm. De toon was gezet. Tiffany riep Julius blozend tot de orde. Die versnipperde mokkend een bierviltje tot een tafelbrede puzzel. “Je kúnt nog terug,” mimede mijn droomvrouw. “Komt goed,” suste ik. Maar Julius bleef nukkig. Opmerkelijk was dat hij ondanks zijn antigedrag toch iets raakte bij mij. Herkenning? Zelf was ik vanaf mijn achtste jaar voor mijn stiefmoeder in het begin ook een etterbak geweest. Ik vond Julius best guitig, met zijn blonde lok, scheve melktandjes en rode All Stars. Daarbij: als ik dan tóch een stiefzoon zou krijgen, moest ik er ook maar het beste van maken.

Hoe Guido dat deed, kun je lezen in VROUW Magazine 25

Hoe moeilijk vond jouw nieuwe partner het om de rol van stiefvader op zich te nemen? Praat met ons mee!

Volg VROUW ook op Hyves, Facebook, Twitter en Google+